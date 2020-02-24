بعد إشاعة إجتماع بشاآغا مع كتيبة النواصي في معيتيقة.. داخلية الوفاق تنفي عقد أي إجتماع

ليبيا – نفت وزارة داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الاثنين وجـود أي اجـتماعات مـا بـين عضة مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة و وزيـر داخلية الوفاق فتحي باشاآغا مع أي طرف في مدينة طرابلس مساء الأحد.

وأوضحت الوزارة بحسب مكتبها الإعلامي الإجـتماعات التي يقوم بها باشاآغا تكون فقط مع الجهات الرسمية والتمثيلية الـمعتبرة ويـتم نـشر المعلومات بخصوصها عـبر الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق بالإضافة إلى وسائل الاعلام الرسمية.

يشار إلى أن نفي الوزارة هذا يأتي بعد نشر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” عن اجتماع تم برعاية آمر قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كارة بقاعدة معيتيقة الجوية بين باشاآعا وآمر كتيبة النواصي وأنه قد تم حل الخلاف بينهما في هذا الاجتماع وهو ما نفته داخلية الوفاق.

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