بعدما تأكد مقتل عسكريين أتراك في القصف.. السراج: قصف ميناء طرابلس انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

جنيف-العنوان

زعم رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الإثنين، إن قصف ميناء طرابلس، إن قصف ميناء طرابلس “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان” وذلك بعدما تأكد مقتل قيادات عسكرية تركية في القصف.

ودعا السراج، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، إلى ضرورة محاسبة من وصفهم بـ “المعتدين على العاصمة” ومن يمدهم بالمال والسلاح، وهو الذي كان قد أقر في وقت سابق بالاستعانة بالمرتزقة السوريين ومدهم بالسلاح ودفع الأموال لهم لقتال القوات المسلحة الليبية في طرابلس.

كما زعم السراج أن، حكومة الوفاق المتحالفة مع تركيا، لطالما أبدت استعدادها للمضي قدما على طريق السلام والاستقرار، مؤكدًا رفضه “حرب الوكالة” وأنه لن يتوقف عن السعي للمحافظة على وحدة ليبيا.

وأبرمت حكومة الوفاق تعاقدات مع آلاف من المرتزقة والإرهابيين للقتال ضد القوات المسلحة الليبية، وذلك عبر استجلابهم من سوريا مرورًا إلى تركيا ومن ثم ليبيا.