آلاف رؤوس الأغنام والإبل تصل ميناء طرابلس

استقبل ميناء طرابلس البحري الساعات الماضية سفينة نقل المحروقات “غاز فينتور” التابعة لوكالة العالمي للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 2350 طنا من الغاز المسال بالإضافة إلى استقباله الناقلة “أنوار ليبيا” لنقل المحروقات محملة بنحو 23 ألف طن من وقود البنزين.

وأشارت الشركة الليبية للموانئ في تقريرها الدوري حول حركة السفن فرع طرابلس، إلى دخول السفينة “تاليا” التابعة للربان العالمية للتوكيلات الملاحية محملة بـ9000 رأس من الأغنام و620 رأسا من العجول.

كما استقبل ميناء طرابلس سفينة لنقل المواشي تتبع الوكيل الملاحي الربان العالمية وعلى متنها 3000 رأس من الإبل، بالإضافة إلى دخول عدد من السفن التجارية المحملة بالبضائع والسلع المختلفة.

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