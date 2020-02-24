انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية بجنيف وتحديد موعد آخر لجولة جديدة

جنيف-العنوان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

وأعربت البعثة شكرها لطرفي اللجنة على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات.

وقالت، في بيان، إنه خلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأضافت، “اتفق الطرفان على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقي الطرفان مجدداً في الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود”.

وجددت البعثة دعوتها لكلا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشئات الحيوية.