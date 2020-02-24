اخبار ليبيا الان

المشري يوضح أسباب تعليق مجلس الدولة مشاركته في المسار السياسي

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أسباب تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا إن المجلس لن يشارك «إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس».

وأشار إلى أن مجلس الدولة سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية «5+5»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة حول تعليق المشاركة في «حوار جنيف».

ودعا المشري إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي، مضيفا: «نأمل إحراز أي تقدم يمنع تهديد العاصمة بشكل مباشر، وإلى حين ذلك لازال المجلس معلقاً لمشاركته في جنيف».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك