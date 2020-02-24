بعد انتهاء الجولة الثانية.. طرفا اللجنة العسكرية يتفقان على إجراء جولة محادثات جديدة الشهر القادم في جنيف

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف، مشيرة إلى إجراء جولة محادثات جديدة الشهر القادم.

وأعربت البعثة، في بيان، عن شكرها لطرفي اللجنة على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات.

وقالت، إنها عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غرب ليبيا.

وقالت البعثة، إن طرفي اللجنة اتفقا على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقيا مجدداً في الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وجددت البعثة دعوتها لكلا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشئات الحيوية.

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