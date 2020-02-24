سلامة: بدء التحضيرات اللوجستية للحوار السياسي المقرر عقده الأربعاء في جنيف

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بدء البعثة في التحضيرات اللوجستية للحوار السياسي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في جنيف.

وقال سلامة في تصريح صحفي أن حوار جنيف الذي سيشهد مشاركة ثلاثة عشر نائبا يمثلون ثلاث عشرة دائرة انتخابية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات تقدمها البعثة الأممية سيتناول العديد من القضايا السياسية التي كانت عالقة، ومنها مسودة الدستور، والانتخابات، والسلطة التنفيذية .

وأكد أن المسارات الثلاثة التي وضعتها البعثة الأممية لن تعرف أي حضور أجنبي، باعتبار أن الأطراف الخارجية أعطيت حقها في التعبير عن رأيها ومصالحها خلال كل الاجتماعات التي أدت إلى قمة برلين، وأقرت موقفها خلال القمة.

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