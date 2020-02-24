السراج يُعاتِب المجتمع الدولي ويُطالب بلجان تحقيق

ألقى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 التي انطلقت اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور عدد من رؤساء الدُول والحكومات حول العالم.

وعاتب السراج في كلمته المجتمع الدولي بحجّة عدم اتخاذ موقف واضح تجاه ما تشهده العاصمة طرابلس من قتال منذ مطلع أبريل 2019.

وعبّر رئيس المجلس الرئاسي عن غضبه مما وصفه بـ”استخدام النفط كورقة مُساومة سياسية”، في إشارة إلى إغلاق الحقول النفطية من قبل مكونات قبلية غاضبة بسبب إقدام حكومة الوفاق على استجلاب مرتزقة إلى ليبيا وتمويلهم من خزائن الشعب.

وجدد السراج مطالبته بوجود لجان تحقيق ورصد الانتهاكات التي تقع في ليبيا وتشمل القتل خارج القانون إضافة للحجز التعسفي والاختفاء القسري واستهداف المواقع المدنية.

وفي ختام كلمته، ذكّر رئيس المجلس الرئاسي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتزاماتهم ومسؤوليتهم أمام ما تشهده ليبيا من “حرب بالوكالة” حسب وصفه.

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