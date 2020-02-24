المشري يطالب بتأجيل الحوار السياسي.. والسبب

أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أن المجلس طالب البعثة الأممية بتأجيل الحوار السياسي إلى حين تحقيق تقدم وتفاهم في المسار العسكري.

وقال المشري، اليوم الاثنين، “أرسلنا للبعثة شروطنا للمشاركة في الحوار السياسي ووقف الاعتداءات شرط أساسي، وسنكون أول المشاركين بالحوار السياسي إذا اتفق أعضاء اللجنة العسكرية 5+5”.

وأكد المشري، أنه في حال رفض حفتر الرجوع إلى أماكن قواته قبل 4 ابريل 2019 فسيقوم المجلس بالوصول إلى الرجمة، مشددا على أن مجلس الدولة يرى أهمية الربط بين المسارين العسكري والسياسي.