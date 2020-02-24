البعثة الأممية: لجنة 5+5 توصلت لمسودة اتفاق .. وتحديد الاختصاصات الشهر القادم

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة أنهت أعمالها أمس، مشيدة بجدية المشاركين والمهنية العالية التي تميزت بها المباحثات .

وأوضحت البعثة أن الجولة أنتجت مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم، وآلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها الأمم المتحدة واللجنة العسكرية، مشيرة إلى أن الأطراف ستعرض المسودة على قياداتها لمزيد من التشاور.

وأوضحت البعثة أن الجولة القادمة من اجتماعات لجنة خمسة زائد خمسة ستلتئم الشهر القادم في جنيف لاستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق، داعية إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية .

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