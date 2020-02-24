أزمة بين «النواب» والبعثة الأممية بسبب اختيار المشاركين في المسار السياسي

أكد مصدر في مجلس النواب المنعقد في بنغازي وجود أزمة بين المجلس والبعثة الأممية لدى ليبيا، حول الأعضاء المشاركين في حوار المسار السياسي بجنيف المقرر عقده بعد غد الثلاثاء، وذلك بسبب اعتماد البعثة اعتماد أسماء خمسة نواب اختارهم أعضاء المجلس المجتمعين في طرابلس.

وأوضح المصدر نفسه في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن البعثة قررت اعتماد النواب الخمسة الذين اختارهم مجلس النواب المنعقد في طرابلس مما يعني أن مجلس النواب في بنغازي يبقى له ترشيح ثمانية أعضاء فقط للمشاركة في الحوار.

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وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «هناك خلاف قائم بين البعثة والمجلس حول القائمة التي أصدرها بأسماء المشاركين في الحوار، ولا نعلم حتى الآن هل سيتم قبول القائمة أم لا».

وكانت البعثة الأممية حددت 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي، 13 يرشحها مجلس النواب و13 يرشحها المجلس الأعلى للدولة و14 شخصية تختارها البعثة الأممية.

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