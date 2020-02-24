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أزمة بين «النواب» والبعثة الأممية بسبب اختيار المشاركين في المسار السياسي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مصدر في مجلس النواب المنعقد في بنغازي وجود أزمة بين المجلس والبعثة الأممية لدى ليبيا، حول الأعضاء المشاركين في حوار المسار السياسي بجنيف المقرر عقده بعد غد الثلاثاء، وذلك بسبب اعتماد البعثة اعتماد أسماء خمسة نواب اختارهم أعضاء المجلس المجتمعين في طرابلس.

وأوضح المصدر نفسه في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن البعثة قررت اعتماد النواب الخمسة الذين اختارهم مجلس النواب المنعقد في طرابلس مما يعني أن مجلس النواب في بنغازي يبقى له ترشيح ثمانية أعضاء فقط للمشاركة في الحوار.

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وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «هناك خلاف قائم بين البعثة والمجلس حول القائمة التي أصدرها بأسماء المشاركين في الحوار، ولا نعلم حتى الآن هل سيتم قبول القائمة أم لا».

وكانت البعثة الأممية حددت 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي، 13 يرشحها مجلس النواب و13 يرشحها المجلس الأعلى للدولة و14 شخصية تختارها البعثة الأممية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • رأس الفساد المالي وفروعه في ليبيا
    رأس الفساد المالي في ليبيا : هي وزارة المالية وفروعها الحكومية التي أتفقت مع بعضها بشكل سري بجميع مؤسسات الحكومية بكافة القطاعات الحكومية وهي :
    1- رأس الفساد : وزارة المالية كافة أداراتها ومكاتبها واقسامها المالية .
    2- سرطان الفساد : المالي المراقبيين الماليين في الداخل والخارج .
    3- ذراع الأيمين للفساد : جهاز الرقابة الادارية والمالية (5000 و1000 دينار مرتبات شهرية ) على شن ياخذوا فيهم .
    4- معدة الفساد : أقسام الشؤون الادارية والمالية بالوزارات والجامعات والشركات و اللجان المالية بكافة القطاعات الدولة الليبية .
    5- مفتي الفساد : المستشاريين القانونين بالوزارات والجامعات والشركات و اللجان المالية بكافة القطاعات الدولة الليبية .
    6- قلب الفساد : المصارف التجارية بكافة بفروعها وقطاعاتها على مستوي ليبيا بمافيهم اقسام السؤؤون الادارية والمالية والقانونية .
    7- أصابع التزوير : السجل المدني المتفق مع وزارة المالية وجميع القطاعات الحكومية مقابل حصة من الفساد المالي.
    أي رئيس في العالم يريد القضاء على الفساد والمالي والأداري يقوم بإعدام هؤلاء مباشرة بدون تحقيق بعد استلام المناصب الرئاسي في أول يكون أول قرار يتم إصداره هو (أعدام هؤلاء بكافة القطاعات على مستوى ليبيا) مع استمرار عقوبة الاعدام حتى ينتهي الفساد في حالة ينتهي الفساد المالي والاداري بدولة تتوقف عقوبة الاعدام … مايعرفه الشعب الليبي بإن وزارة المالية وبكافة قطاعاتها تقوم بصرف 5 مرتبات لكل موظف ليبي بالاتفاق مع السجل المدني باسماء مختلفة بينما يتحصل الموظف على مرتب واحد بقانون 15 بينما تذهب باقي المرتبات الى جيوب موظفين وزارة المالية بقسم الشؤون الادارية والمالية والمراقيبين تنزيل حسابات مختلفة بمصارف مختلفة بالاتفاق مع هذه المصارف التجارية مع تقسام المكافأت والعلاوات والمرتبات المتوقفة والمعطلة والمقطوعة عن اصحابها التي يتم صرفها كاملة من وزارة المالية ولدينا كافة المستندات التي تؤكد صحة معلوماتنا في الداخل والخارج … لانريد أن نتكلم عن اوكار الدعارة وممارسة الزنا والفحشاء باموال الدولة الليبية بمقرات الدولة الليبية … وبعدين يطلع عليك واحد ويقولك نحن شعب محافظ ومسلم … وبلد مليون حافظ … وأشراف وقبائل وتاريخ وجهاد الحقيقة أنت مع كمشة من يهود الدونما مش حتى اليهود الحقيقيين لا يهود الدونما الفاسدين ويعرف بعضهم معرفة جيدة ومتفقين مع بعضهم بشكل توماتيكي على النهب والسرقة والسلب اموال الشعب الليبي وتقديمها الى شعب الله مختار في اسرائيل.

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