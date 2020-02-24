السفارة الأمريكية تشيد بمحادثات 5+5 لإنهاء العنف في ليبيا

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن أشادتها بما وصفته بـ “الجهود الجادة” التي قام بها وفدي القوات المسلّحة العربية الليبية وحكومة الوفاق خلال الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لإنهاء العنف حول طرابلس، وإعادة الأمن إلى المناطق المدنية، وحماية البنية التحتية الحيوية.

ورأت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه الحوارات تؤكد أنه من الممكن تحقيق مستقبلًا أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم.