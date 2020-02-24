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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

24 February, 2020

تركز الاجتماع الموسع الذي عقد صباح اليوم الاثنين ببيت الثقافة في مدينة هون برئاسة عضو مجلس النواب الدكتور اسماعيل الشريف على مناقشة المختنقات التي تعاني منها مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء والاحتياجات المباشرة للمواطنين ..

ضم الاجتماع المجلس التسييري لبلدية الجفرة الذي تشكل حديثا ورؤساء الفروع البلدية ومدراء مكاتب القطاعات ، الزراعة والصحة والتعليم والاقتصاد والتجارة والمواصلات ، ومسئولي الشركات العامة والمجلس الاستشاري بالمجلس وبعض الجهات الاخرى .

واتفق المشاركين في الاجتماع على اهمية توفير الاحتياجات اللازمة وحلحلة المختنقات التي تعاني منها مدن البلدية في المياه والصرف الصحي والسلع المدعومة واحتياجات المؤسسات الخدمية الاخرى المتعلقة بضرورات المواطن ، والمرافق الهامة التي تحتاج للصيانات والمشاريع الهامة التي لم تستكمل مع اهمية التواصل مع الحكومة الليبية وتحديد الاحتياجات .