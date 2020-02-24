مجلس النواب يدعو أعضائه في جنيف للعودة إلى ليبيا ويرفض «تدخل» البعثة الأممية

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في البيضاء احميد حومة إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد الأربعاء، وذلك لـ«تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار، مطالبا الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.

وأوضح في مؤتمر صحفي لمجلس النواب اليوم الاثنين أن المجلس اختار أسماء 13 عضوا لتمثيله في حوار جنيف وأحالها إلى البعثة الأممية، «لكن البعثة قالت إنها ستكتفي ببعض الأسماء المختارة فقط، وليس جميعها، وهو أمر نرفضه ونستهجه لأن ذلك يعني أن بعض الدوائر الـ 13 ستكون غير ممثلة، فالبعثة تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض».

وشدد حومة على حرص المجلس على «أن يكون كامل الإرداة والسيادة ولن يسمح للأخرين بأن يتدخلوا في من يمثل مجلس النواب في المسار السياسي».

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