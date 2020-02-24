مينيتي: يجب نشر سفن عسكرية قبالة سواحل ليبيا لمنع تهريب الأسلحة إليها

دعا وزير الداخلية الإيطالية السابق ماركو مينيتي، إلى البدء بنشر سفن عسكرية قبالة سواحل ليبيا لمنع تهريب الأسلحة إليها.

وأضاف مينيتي في مقابلة اليوم مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن من الضروري البدء بالمهمة البحرية في المتوسط لوقف تهريب الأسلحة، مشيرا إلى أن ليبيا قد تصبح ملاذا آمنا للمقاتلين الأجانب.

مينيتي قال كذلك إن الليبيين أنفسهم قد يكونون هم الذين يغادرون على متن قوارب الهجرة، ولهذا يجب تقديم المساعدة لليبيا على الصعيد الإنساني، وإخلاء مراكز استقبال المهاجرين الرسمية وفتح ممرات لتأمين المهاجرين.

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