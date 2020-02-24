باشاغا ينفي اجتماعه بأطراف غير رسمية بطرابلس

نفى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عقده أي اجتماع مع أطراف غير رسمية في طرابلس مساء أمس الأحد، أي بعد مؤتمره الصحفي المُثير للجدل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن باشاغا لا يجتمع إلا مع جهات رسمية، وتُنشر تفاصيل اجتماعاته على المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة أو وسائل الإعلام الرسمية.

ويأتي توضيح وزارة الداخلية بعد توارد أنباء عن اجتماع أطراف تتبع تشكيلات مسلحة في طرابلس مع فتحي باشاغا مساء أمس الأحد، بعد هجومه الحاد على التشكيلات المُسلّحة ووصفه لها بـ”الميليشيات”.

وفتح باشاغا النار على كتيبة النواصي، التي وصفها بـ”الميليشيا” ودعا عناصرها للتوجه إلى وزارة الداخلية لتدريبهم وحمايتهم من الوقوع في الخطأ، حسب قوله.

وصعّد وزير الداخلية من هجومه على الميليشيات قائلاً إنهم يُريدون تفكيكها للقضاء على الإرهاب والإجرام، مُحمّلا إياها مسؤولية تخوّف دُول العالم من الزوار الليبيين وتعاملها معهم بحذر.

وأثارت تصريحات باشاغا غضب مُنتسبي التشكيلات المُسلحة في طرابلس، إذ سارع بعضهم لنشر مقاطع مصوّرة تحدّثوا فيها علناً عن استجلاب الوفاق للمرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين.

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