عقد عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد حمزة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالشأن العام.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث سبل دعم منظمات المجتمع المدني وتذليل بعض الصعوبات التي تعيق سير عملها.

وخلص الاجتماع، إلى جملة من النقاط وآليات العمل، التي من شأنها أن تسهم في تحسين العمل المدني.