وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا غسان سلامة من أجل ضمان تمكين وإشراك المدافعين عن حقوق الإنسان في المشاركة في مسارات الحوار والمفاوضات الجارية بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية، كمراقبين على مدى التزام جميع الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية من خلال مسارات الحوار والمفاوضات السياسية والعسكرية والاقتصادية والامنية، والتي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه لا يمكن تحقيق السلام بدون عدالة شاملة وناجزة، تضمن حقوق الضحايا والمتضررين، وتسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب، والتي أسهمت بشكل مباشر في تفاقم مؤشرات إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني طوال السنوات الماضية وما ارتكب من جرائم وفضائع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جراء الحرب بطرابلس، خير مثال على نتيجة الإفلات من العقاب طوال السنوات الماضية.

وأضافت اللجنة أن السلام وإن تساهل في مبدأ العدل، عليه أن لا يلغيه “لأن إلغاء العدل يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات من جديد، خاصة خلال إعادة إنتاج الأطراف عينها التي كانت سببا في النزاعات المسلحة وأحداث العنف التي شهدتها وتشهدها البلاد، على مدار السنوات الماضية.

وزادت اللجنة أنها تتابع عن كثب التطورات السياسية في ليبيا، وخاصة تلك التطورات المتعلقة بمسارات الحوار والمفاوضات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية التي تُعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا.

وأردفت اللجنة أن الحوار المجتمعي والوطني الشامل هو آلية الحل المناسبة لتجاوز آثار الانقسام الاجتماعي الذي حدث جراء الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة والانقسام السياسي، وبما يضمن تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا على أساس الالتزام بأسس العدالة الانتقالية وسيادة القانون والعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.