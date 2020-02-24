

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 February, 2020

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، إن الهدف من الوجود التركي في بلاده هو حماية المدنيين، مبيناً أن الوجود التركي هناك حقق توازناً على أرض الواقع.

وأضاف السيالة خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ، أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حالياً، لكان “من المستحيل أن نكون حكومة الوفاق في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع”.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف مليشيات حفتر، وانتهت في 8 من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.