حومة: النواب يعلق مشاركته باجتماعات جنيف بسبب تدخل البعثة في اختياراته

طبرق-العنوان

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في البيضاء، احميد حومة، أن المجلس يُعلن تعليق مشاركته في اجتماعات جنيف لحين رد البعثة حول ضمان مشاركة أعضائه المختارين وإطلاع المجلس على بنود جدول الأعمال، مطالبا الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمجلس النواب اليوم الاثنين، وأضاف حومة، “إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غدٍ الأربعاء، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشارِكة في الحوار.

وأوضح حومة، “إن المجلس اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في حوار جنيف وأحالها إلى البعثة الأممية، لكن البعثة قالت إنها ستكتفي ببعض الأسماء المختارة فقط، وليس جميعها، وهو أمر نرفضه ونستهجه لأن ذلك يعني أن بعض الدوائر الـ 13 ستكون غير ممثلة، فالبعثة تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض”.

وأشار حومة إلى أن المجلس حريص على أن يكون له كامل الإرادة والسيادة ولن يسمح للآخرين بالتدخل فيمن يمثله في المسار السياسي.