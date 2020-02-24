مباحثات 5+5 تنتهي بمسودة اتفاق لوقف دائم للقتال

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم الاثنين بإعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي أن المسودة التي عملت عليها شملت تسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم وآلية مراقبة مشتركة بإشراف البعثة الأممية ولجنة 5+5 العسكرية.

وبينت البعثة الأممية أن الطرفين اتفقا على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما للتشاور، على أن يتم اللقاء مجددا بينهما الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات والعمل على الانتهاء من إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق.

وجددت البعثة دعوتها إلى الالتزام التام بالهدنة وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية