مغيب: السراج تحالف مع ميليشيات إخوانية لضمان بقائه في طرابلس

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن السراج تحالف مع مليشيات إخوانية إرهابية وتنظيمات مسلحة من أجل ضمان بقائه في طرابلس.

وأضاف امغيب في تصريحات لـلعين الإخبارية أن القيادة العامة للقوات المسلحة هدفها الرئيس هو محاربة الإرهاب ونزع سلاح المليشيات المسيطرة على العاصمة، وهذه ثوابت لن تتغير لأنها رغبة جموع الليبيين.

مشيرا إلى أن المليشيات التابعة لتنظيم الإخوان أفسدت الحياة السياسية في ليبيا، وفرضت على الشعب الليبي حكومة السراج بمساعدة المجتمع الدولي مضيفا أن السراج فرط في سيادة الدولة الليبية لصالح تركيا، التي دعمت الإرهابيين بكل السبل.

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