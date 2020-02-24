من العصر الإغريقي..مواطن من سوسة يسلم الآثار الليبية 85 قطعة أثرية

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الآثار الليبية أمس الأحد عن استلامها عدد 85 قطعة أثرية قام المواطنين أنور فرج عبدالله من مدينة سوسة بتسليمها للمصلحة.

وأوضح مكتب الإعلام في مصلحة الآثار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القطع الأثرية متنوعة يرجح أنها تعود للعصر الإغريقي.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه بعد أن اتصل عبدالله مستفسرًا عن كيفية تسليمها لجهات الاختصاص، تم الاتصال باللجنة المكلفة باستلام القطع الأثرية بمصلحة الآثار الليبية لإتمام إجراءات الاستلام والتسجيل والتوثيق .

وأوضح مكتب الإعلام في مصلحة الآثار أن القطع الأثرية تنقسم إلى جزئين مجموعة من الجرار و والمصابيح والصحون وهي من الفخار، وجذع بدون رأس وعدد 2 تمثال نصفي من الرخام، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المجموعة من الأثاث الجنائزي.

وأشاد مكتب الإعلام في مصلحة الآثار بالمواطن أنور فرج عبدالله من سكان مدينة سوسة، والمواطن محمد سعيد الصالح من سكان مدينة شحات على ما قاموا به من عمل وطني قيم لمساهمتهم في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي الليببي.

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