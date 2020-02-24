وكيل وزارة الداخلية يؤكد أهمية الاستفادة من دعم بعثة الاتحاد الأوروبي

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن اليوم الأثنين اجتماعا موسعاً بالفريق التنسيقي التابع لوزارة الداخلية الذي يضم جهاز المباحث الجنائية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لأمن السواحل، الإدارة العامة لأمن المنافذ، مكتب الشرطة الدولية وذلك لوضع استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من دعم المنظمات الدولية وبالأخص بعثة الاتحاد الأوروبي “اليوبام” للمساعدة في الإدارة المتكاملة لحدود في ليبيا وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات الأمنية المختلفة لدعم مكونات وزارة الداخلية وذلك لوضع استراتيجية موحدة تعني بمكافحة الجريمة المنظمة.

واطلع وكيل الوزارة على أعمال الفريق التنسيقي وآخر المستجدات في هذا الشأن.