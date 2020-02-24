الشريف: يمكن تفكيك الميليشيات إذا توفرت الإرادة الوطنية

قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إنه يمكن تفكيك الميليشيات إذا توفرت الإرادة الوطنية، مضيفا أن أجهزة الدولة هي وحدها المخولة باستخدام السلاح واحتكار القوة دون غيرها من الأفراد أو الكيانات.

الشريف أشار في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى ضرورة حل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة، على أن يتم دمجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية وفقا للمعايير المتعارف عليها، منبها إلى أن السراج سيخضع للإرادة الدولية التي يحتمي بها إذا ما طلب منه التخلي عن الميليشيات، محذرا من خطورة مثل هذه الجماعات خاصة الوافدة من الخارج.

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