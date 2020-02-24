

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 February, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز حاولت ممارسة الوصاية على وفد مجلس النواب المشارك في حوار جنيف.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ابارك قرار تعليق المشاركة في حوار جنيف، إلى حين رد البعثة على التساؤلات والاستفسارات التي طرحها مجلس النواب” مضيفة “تبين أن البعثة لم تطرح أي جدول أعمال لهذا الحوار مما يدعو للشك والريبة كذلك من خلال رد .. ستيفاني وليامز مساعد رئيس البعثة التي حاولت أن تمارس الوصاية على وفد مجلس النواب الممثل للجسم الشرعي والتشريع الوحيد في البلاد المشارك في حوار جنيف”.