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دبرز: سنطالب البعثة الأممية بتأجيل الحوار إلى حين رجوع القوات المعتدية إلى أماكنها

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012  بلقاسم دبرز إن المجلس أكد في جلسته اليوم الاثنين استمرار تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي المزمع عقده يوم الـ26 من فبراير الحالي.

دبرز بيَن في تصريح لقناة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن المجلس سيطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأجيل الحوار إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري ورجوع من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية)  إلى أماكن تحددها اللجنة العسكرية 5+5 وعودة النازحين والمهجرين ووضوح آلية الحوار والمشاركين فيه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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