مصدر برلماني: معظم المشاركين في اجتماعات المسار السياسي وصلوا جنيف

أكد مشاركون من قائمة مجلس النواب، وصول معظم الأسماء التي تضمتنها القائمة التي أعلنها المجلس أمس الأحد، إلى جنيف، إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة، استعدادا للمشاركة في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي التي ينتظر أن تبدأ هناك بعد يومين.

وقال أحد الأعضاء المشاركين في اتصال بـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن طائرة بعثة الأمم المتحدة التي أقلت الوفد كان على متنها عدد من الشخصيات المستقلة بينهم آمال أبوقعيقيص من بنغازي ومبروكة القماطي من الجنوب وأبوالقاسم النمر وعبدالرحمن العبار وعبد الله البركي وطيب الشريف.

وأضاف المصدر أن الأطراف المشاركة في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي، بمن فيهم ممثلو النواب المجتمعون في طرابلس، نزلت بفندق «نوفوتيل» بمدينة جنيف السويسرية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن كل من مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن تعليق مشاركتهما في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي، مشترطين إحراز تقدم في الاجتماعات الخاصة بالمسار الأمني/العسكري الذي اختتمت جولته الثانية أمس الأحد.

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