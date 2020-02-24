التكبالي: مع احتمالية تكرار سيناريو الصخيرات.. ليس هناك من يريد الذهاب إلى جنيف

طبرق-العنوان

قال عضو مجلس النواب، على التكبالي، إنه “ليس هناك من يريد الذهاب إلى حوار جنيف، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمون يبعثون برسائل مختلفة، وحكومة طرابلس تفعل نفس الشيء.

وتابع التكبالي، في تصريح لـ” وكالة سبوتنيك الروسية”، اليوم الاثنين “الأمر مرهون بيد المليشيات، التي لا تريد أن تكون الضحية لمؤتمر جنيف”.

وأكد التكبالي على أن “التحفظات على اللجنة الممثلة للبرلمان في جنيف المتعلقة بعدد الممثلين وباحتمال تكرار سيناريو الصخيرات، ما زالت كما هي”.

وأضاف “لكن الأمر حسم الآن، لأن هناك من تنازل وقد تم وضع الأساس والإطار لهذه اللجنة”، مشيرا إلى أن “عدم وجود صلاحية اتخاذ القرارات لهذه اللجنة كان موجودا أيضا في لجنة الصخيرات، لكنها اتخذت قراراتها آنذاك”.