سيالة: الهدف من التواجد التركي في ليبيا هو حماية المدنيين

ليبيا – قال وزير خارجية حكومة الوفاق المفوض محمد سيالة إن الهدف من التواجد التركي في ليبيا هو حماية المدنيين على حد زعمه ،مبيناً أن الوجود التركي هناك حقق توازناً على أرض الواقع.

سيالة وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم الاثنين أضاف:” أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حالياً لكان من المستحيل أن نكون حكومة الوفاق في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع.”

وحذّر سيالة من وصفهم بـ” قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من مهاجمة المناطق السكنية في العاصمة طرابلس، مبيناً أن قواته لا تبعد عنها سوى بضع كيلومترات.

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