مؤشرات تُبشّر بتوفير مخزون جيد من الوقود

تسببت أزمات متكررة بنقص الوقود في البلاد وأثرت بدورها كثيرا على الاقتصاد المحلي خاصة في مجال النفط، وكان آخرها إغلاق أكبر حقلين نفطيين في ليبيا وهما “الشرارة والفيل”.

وفي هذه الأثناء ظهرت بعض تطورات إيجابية بدأت تعكس انفراجة ولو طفيفة على ميناء بنغازي، حيث استقبلت مستودعات رأس المنقار النفطية التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، في ميناء بنغازي مؤخرا كميات كبيرة من غاز الطهي قدرت بـ62 ألف أسطوانة ضمن طلبيات متفرقة.

هذا عدا عن تفريغ أكثر من 37 مليون لتر من الديزل قبل يومين عبر ناقلة الوقود “موناكو”، إلى جانب تفريغ ناقلة الوقود “أتلانتيك بيجيس” أكثر من 41 مليون لتر من وقود البنزين في خزانات شركة البريقة في المستودعات المذكورة، وهو ما يوضح جليا أن مستودعات الميناء يوجد فيها كميات كافية من الوقود تكفي أهالي المنطقة لفترة طويلة من الزمن.

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