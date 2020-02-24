صحة الوفاق: تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها للتوعية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنها قامت بتنفيذ المرحلة الثانية من حملتها التوعية الصحية بفيروس كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الوزارة قامت بتنفيذ الخطة (ب) بتسليم وتركيب أجهزة القياس الحراري بالمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تسلل فيروس كورونا وتجهيز غرف الحجر الصحي تحسبًا لأي طاري .

كما أطلقت وزارة الصحة المرحلة الثانية من حملتها للتوعية الصحية بمرض فيروس كورونا والتي تهدف إلى التعريف بالمرض، وتزويد المجتمع والمعنيين بالمستجدات المتعلقة به وطرق الوقاية المحتملة عبر وسائل الاعلام إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وذلك ضمن خطة تكاملية لتحقيق هدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بمختلف فئاتهم حسب مستجدات المرض.

وتتضمن هذه المرحلة تجهيز وطباعة مطويات تعريفية بالمرض وطرق الوقاية منه، وأيضا تجهيز وطباعة لوحات إرشادية للاستفادة منها في المنشآت الصحية ومواقع التجمعات والمطارات.

كما تنص الخطة على استخدام الإعلانات والومضات التوعوية في القنوات التلفزيونية والاذاعة، إضافة إلى نشر اعلانات توعوية في عدد من الصحف ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لحملة التوعية الصحية بمرض فيروس كورونا الجديد في مرحلتها الاولى والتي سوف تشمل إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات وندوات العلمية ونشر البيانات الإعلامية، والأخبار الصحفية، وروابط الفيديو، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تعزز الحملة أدوارها التوعوية عبر تقديم نبذة عن فيروس كورونا الجديد والأسئلة الشائعة عن المرض .