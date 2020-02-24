مجلس النواب يسمي اللجنة المشاركة في مؤتمر جنيف حول ليبيا

أخبار ليبيا24

أصدر مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين القرار رقم (18) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة للحوار السياسي في جنيف في المؤتمر المزمع عقده حول ليبيا.

ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة تضم 13 نائبًا، ولجنة أخرى تضم 4 نواب للدم السياسي، إضافة إلى تمثيل المرأة في اللجنة المشكلة بحسب القرار.

وأكدت المادة الثالثة من القرار على أن اللجنة تتولى بموجب هذا القرار تمثيل مجلس النواب في المشاركة في الحوار السياسي المزمع عقده المدة المقبلة في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وشددت المادة الرابعة من القرار على اللجنة بضرورة التقيد بالثوابت التي أقرها مجلس النواب في قراره رقم (17) لسنة 2020 وعدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أية وثيقة أو اتفاق إلا بعد الرجوع لمجلس النواب.

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