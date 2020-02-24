سيالة : لولا دور تركيا لكان من المستحيل أن تكون حكومتنا في موقعها الحالي

ليبيا – زعم وزير خارجية الوفاق محمد طاهر السيالة، إن الهدف من التواجد التركي في ليبيا، هو حماية المدنينن قائلًا أن الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته عنه وكالة الانباء التركية ” أناضول ” في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

وأضاف سيالة مقرًا بهزيمة كادت أن تتحق قائلاً : ” أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حالياً، لكان “من المستحيل أن نكون (حكومة الوفاق) في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع ” .

وحذّر سيالة القوات المسلحة التي وصفتها الوكالة التركية بـ ” قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر ” من مهاجمة المناطق السكنية في العاصمة طرابلس قائلاً أن قواته – أي حفتر – لا تبعد عنها – أي الأحياء – سوى بضع كيلومترات.

وفي 3

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية