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سيالة : لولا دور تركيا لكان من المستحيل أن تكون حكومتنا في موقعها الحالي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم وزير خارجية الوفاق محمد طاهر السيالة، إن الهدف من التواجد التركي في ليبيا، هو حماية المدنينن قائلًا أن الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته عنه وكالة الانباء التركية ” أناضول ” في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

وأضاف سيالة مقرًا بهزيمة كادت أن تتحق قائلاً : ” أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حالياً، لكان “من المستحيل أن نكون (حكومة الوفاق) في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع ” .

وحذّر سيالة القوات المسلحة التي وصفتها الوكالة التركية بـ ” قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر ” من مهاجمة المناطق السكنية في العاصمة طرابلس قائلاً أن قواته – أي حفتر – لا تبعد عنها – أي الأحياء – سوى بضع كيلومترات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اولا. اعود برب الفلق من شر ما خلق. تانيا لعنة الله عليك يا عجوز النحس. المنحرف الفاسد الذيوث البغل القوبو. شيبة النحس سحاله. اخيرا حكومة امك اللي تتكلم عليها يا حقير ليست الا عصابة سفهاء و مرتزقه و فروخ حرام زيك و مخانب و مجهولي الاصل. لعنة الله عليك و علي هالعصابه يا منجوس يا خسيس

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