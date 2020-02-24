“نوفا”: الجيش يُجهّز لعملية “مُحتملة” في زوارة

ناشد عميد بلدية زوارة فرحات بوالشواشي، حكومة الوفاق بضرورة تقديم جميع أنواع الدعم للمدينة، قبل سيطرة الجيش الوطني عليها. في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة باحتمال دخول الجيش للمدينة والسيطرة عليها وعلى مجمع مليتة.

وأشار بوالشواشي، في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية، إلى أن الأجهزة الأمنية بالمدينة رصدت مكالمات هاتفية بين عناصر بالجيش تفيد باستعدادهم للقيام بعمليات عسكرية تستهدف المدينة ومحيطها.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة زوارة حالة النفير ورفع درجة الاستعداد والتأهب في بلدية زوارة الكبرى ومحيطها بعد رصدها تحركات وتحشيد عسكري لقوات الجيش بالمنطقة.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة الإيطالية، نقلا عن مصادرها، بأن الجيش الوطني يجهز لعملية محتملة قريبا، للسيطرة على مدينة زوارة.

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