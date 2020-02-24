الثني يتابع مع الحويج آخر المستجدات السياسية الدولية حول ليبيا

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على أبرز مستجدات الساحة السياسية الدولية تجاه ليبيا، والاتصالات التي أجريت مع دول الجوار وبقية الدول حول الوضع في البلاد، وذلك خلال اجتماعه بوزير الخارجية عبد الهادي الحويج، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الاحيرش.

الحويج قدم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي ملخصا لنتائج مشاركته في منتدى فالداي الذي ضم أكثر من خمس وخمسين دولة، كما أطلع رئيس الحكومة على نتائج لقائه مع المبعوث الشخصي للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

هذا وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر ما توصلت إليه مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

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