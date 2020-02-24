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باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية والميليشيات»

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن الدولة المدنية التي تضمن الأمن والرفاه والاستقرار لن تقوم بوجود «التطرف والإرهاب أو الدكتاتورية والاستبداد ولن تقوم بوجود أدعياء الثورية والميليشيات».

وتابع باشاغا في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الثوار هم من يساندون الدولة ولا يعتدون على مؤسساتها ويحمون الوطن والمواطن».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها «تتابع بقلق محاولات تقويض سلامة المؤسسات الليبية، بما في ذلك وزارة الداخلية»، مجددة التأكيد على دعمها «الكامل لإصلاح قطاع الأمن» في ليبيا، داعية كذلك «لتطبيق القانون..»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

بعد تصريحات باشاغا .. البعثة الأممية تؤكد دعمها لإصلاح قطاع الأمن وتدعو لتطبيق القانون

ويأتي تصريح البعثة بعد يوم من انتقادات وجهها المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني خلال حديثه في مؤتمر صحفي أمس الأحد عن الميليشيات واختراق المخابرات ومكافحة الفساد في وزارة الداخلية.

وقال باشاغا إن وزارة الداخلية «تريد تفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية»، ممن «يستغلون الوضع الحالي في الدفاع على العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • دولة باشاغا المدنية تعتمد على حلب مرتزقة من سوريا ومحتل تركى وطلب احتلال امريكى حتى تصبح مدينة طرابلس محتلة من الجميع ويعيشوا عبيد للسلطان العثمانلى

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  • – أنتم ليش تعقدوا في الموضوع –
    خوذ الأمور ببساطة شديدة /
    هي المشكلة تدفق الأسلحة من جهات غير مصرح لها / لقتل الليبيين بعضهم بعض ,.,!!!
    اذا البنانيين الي متورطين في تهريب الأسلحة الى ليبيا –
    اضربولهم رأسهم بالسيوف -مع قولت الشريعة الليبية / وعلقوهم في احد الجسور – لكي يتوقف جلب الأسلحة الغير مصرح بها لليبيا ،
    لماذا يقاتل الليبين بعضهم بعض لاجل لبنانيين مخنثين ……!!! لا حول ولا قوة الا بالله .

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