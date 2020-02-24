ضبط شحنة كبيرة من الاقراص المخدرة بميناء الخمس

ضبط عناصر من قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس شحنة من الأقراص المخدرة دخلت عن طريق الميناء البحري.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري ان كمية الشحنة المضبوطة تقدر بـ(أربعة وثمانون ألف ومئتان قرص من الأقراص المهلوسة كانت مخبئة داخل سيارات مستوردة من هولندا ومحملة على إحدى السفن التجارية.

وأوضح الماقوري ان هذه الضبطية جاءت بناء على المعلومات الواردة والتي كانت نتاج قضية سابقة تم التحقيق فيها وإخطار نيابة الخمس الجزئية والتي أمرت بضبط هذه الكمية من الاقراص المخدرة.

وأشار الى انه على الفور قامت ادارة مكافحة التهريب والمخدرات بالمصلحة بتشكيل لجنة من قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس البحري بضبط السيارات المستوردة.

كما أكد الناطق باسم مصلحة الجمارك بانه بعد عملية حصر كمية الاقراص المضبوطة و الانتهاء من نتائج تحليل العينات الخاصة بهذه الأقراص والتأكد منها أمرت النيابة باتلافها.

وبينت ذات المصادر ان عملية الضبط لهذه الكمية من الاقراص المهلوسة يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مكتب النائب العام والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك وتبادل المعلومات وخاصة ما يهدد أمن المجتمع الليبي .