اخبار ليبيا الان

العجيلات.. اجتماع برعاية أممية لأهالي الــ 128 أسيراً لدى الزاوية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص|218

شهد مسرح مدينة العجيلات عقد اجتماع لأهالي وأولياء أمور أسرى الحرب المحتجزين لدى مدينة الزاوية، بحضور عدد كبير من أولياء أمور المحتجزين من مدن صرمان وصبراتة والعجيلات والجميل.

وجاء انعقاد الاجتماع بناء على طلب الدكتورة سامية اسحاق منسقة الأمم المتحدة بالشرق الأوسط والملف الليبي لحقوق الإنسان لمناقشة أهالي الأسرى ،حيث قامت الدكتورة سامية باتصال عبر وتساب بالمجتمعين وتحدثت مع عدد كبير من أمهات وأباء الأسرى المحتجزين في مدينة الزاوية، للإطلاع على أوضاعهم النفسية والصحية والإنسانية في السجن .

يذكر أن السجناء تم أسرهم في أبريل 2019 م أثناء دخولهم لمدينة طرابلس عبر بوابة الـ 27 بمنطقة ورشفانة وعددهم 128 أسير من مختلف مدن المنطقة الغربية ويتبعون للواء 106 مجحفل، كتيبة 107 مشاة الكائنة بصرمان والتابعة للجيش الوطني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك