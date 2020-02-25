العجيلات.. اجتماع برعاية أممية لأهالي الــ 128 أسيراً لدى الزاوية

خاص|218

شهد مسرح مدينة العجيلات عقد اجتماع لأهالي وأولياء أمور أسرى الحرب المحتجزين لدى مدينة الزاوية، بحضور عدد كبير من أولياء أمور المحتجزين من مدن صرمان وصبراتة والعجيلات والجميل.

وجاء انعقاد الاجتماع بناء على طلب الدكتورة سامية اسحاق منسقة الأمم المتحدة بالشرق الأوسط والملف الليبي لحقوق الإنسان لمناقشة أهالي الأسرى ،حيث قامت الدكتورة سامية باتصال عبر وتساب بالمجتمعين وتحدثت مع عدد كبير من أمهات وأباء الأسرى المحتجزين في مدينة الزاوية، للإطلاع على أوضاعهم النفسية والصحية والإنسانية في السجن .

يذكر أن السجناء تم أسرهم في أبريل 2019 م أثناء دخولهم لمدينة طرابلس عبر بوابة الـ 27 بمنطقة ورشفانة وعددهم 128 أسير من مختلف مدن المنطقة الغربية ويتبعون للواء 106 مجحفل، كتيبة 107 مشاة الكائنة بصرمان والتابعة للجيش الوطني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية