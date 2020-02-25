ترحيب أميركي بالجولة الثانية من محادثات 5+5

أشادت الولايات المتحدة الأميركية عبر سفارتها لدى ليبيا بما اعتبرته جهوداً جادة للجنة العسكرية المشتركة بين وفدي الجيش الوطني وحكومة الوفاق التي تجري محادثات في جنيف فيما صار يعرف بلجنة 5+5 .

وقالت السفارة الأميركية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:

(نشيد بالجهود الجادة التي يقوم بها وفدي حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية خلال الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، لإنهاء العنف حول طرابلس، و إعادة الأمن إلى المناطق المدنية ، وحماية البنية التحتية الحيوية).

وأضافت السفارة في تغريدة عبر (تويتر) “تؤكد هذه الحوارات أنه من الممكن تحقيق مستقبلًا أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم”.

وأعربت السفارة في تغريدة أخرى على ارتياحها للجولة الثانية من المحادثات بقولها:( تؤكد هذه الحوارات أنه من الممكن تحقيق مستقبلًا أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم).

يشار إلى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد اعلنت أمس الاثنين انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف بإعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

ويتزامن هذا التقدم في المسار العسكري ارتباك في المسار السياسي حيث التحق مجلس النواب بالمجلس الأعلى للدولة في تعليقهما المشاركة في لقاء جنيف المرتقب.

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