اجتماع “الفريق التنسيقي” لــ “داخلية الوفاق”

التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد “خالد مازن” في اجتماع موسع مع الفريق التنسيقي التابع للوزارة للتشاور من أجل وضع إستراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأكد “مازن” خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من دعم المنظمات الدولية، خاصةً بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات أمنية عدة، لدعم مكونات الوزارة الداخلية. . كما أطلع “الوكيل” على أعمال الفريق التنسيقي وآخر المستجدات بالخصوص.

ويضم “الفريق التنسيقي” جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن السواحل والإدارة العامة لأمن المنافذ ومكتب الشرطة الدولية.

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