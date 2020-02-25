«أمن بنغازي»: ضبط أحد أفراد «عصابة المشعوذتين»

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أحد الأفراد ضمن عصابة المشعوذتين، اللتين أُلقي القبض عليهما في وقت سابق بمدينة جالو.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي معلومات من مدينة الكفرة بأن شخصًا يحمل الجنسية السودانية يتولى جلب كتب لأعمال السحر إلى المشعوذتين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وراقبت الأجهزة الأمنية الرجل حتى انتقل إلى مدينة بنغازي، حيث أُعد له كمين في منطقة الماجوري، وضبط هناك وبحوزته أكياس وبعض الأشياء خاصة بالشعوذة وكتب سحر.

واعترف المتهم بأنه جلب هذه الأشياء من السودان، وقد اُتُّخذت جميع الإجراءات القانونية معه.

وكان أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي ضبطوا «أخطر مشعوذتين» في جالو، حيث تقيمان في جالو بطريقة غير نظامية، وسبق لهما الدخول إلى ليبيا خلسة.

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