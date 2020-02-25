مسؤولة قطرية: نتعجب من صمت المجتمع الدولي عن إعتداءات مليشيات حفتر ضد طرابلس

ليبيا – قالت مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن على جميع الأطراف الليبية الإدراك بأنه لايوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا.

الخاطر وفي كلمة لها خلال مشاركتها في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الإثنين أعربت عن تعجبها مما وصفته بـ”المعايير المزدوجة” التي يمارسها بعض أعضاء المجتمع الدولي بالسكوت عن “الاعتداءات المستمرة” لممن وصفتهم بـ”مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، زاعمةً بأن هذه الدول التي لم تسمها تقديم مظلة سياسية لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في ما وصفته بـ” اعتداءاته ضد طرابلس واستهداف حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا” (تقدم القوات المسلحة التابعة للبرلمان الشرعي المنتخب إلى العاصمة).

واختتمت الخاطر :”على جميع الأطراف الليبية الإدراك بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد وعليها أن تستمع إلى صوت العقل وتوقف القتال بشكل فوري وتواصل المسار السياسي بناء على اتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته وذلك حقنا لدماء الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية” حسب زعمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية