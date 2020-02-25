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المركزي الوطني: ننفي تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالات اشتباه بالفيروس في البلاد.

وأكد المركز الوطني اليوم عدم صحة الأخبار التي نشرت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تسجيل حالات اشتباه بالكورونا في مدينة مصراتة وحقل البوري، مشيرا إلى أن لجنة الإعلام الصحي بالمركز تواصلت مع كل من مسؤول مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي، ومسؤول بشركة مليتة للنفط والغاز، اللذين أكدا عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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