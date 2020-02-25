القنصل الليبي في ميلانو يقدم كمامات طبية لجرحى بركان الغضب

قام القنصل الليبي المكلف في ميلانو سالم جموم صحبة الملحق الصحي نصرالدين الزيتوني بتزويد جرحى قوات عملية بركان الغضب في مستشفى ساندو ناتو بمدينة ميلانو الإيطالية بالكمامات الطبية وتقديم إرشادات لهم حول الوقاية من فيروس كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن زيارة جموم للجرحى تأتي في إطار الاهتمام والدعم المستمر والاطمئنان على الوضع الصحي لهم موضحا أنه تم تزويد الجرحى بالكمامات الطبية الخاصة وإرشادهم لطرق الوقائية من فيروس كورونا في ظل الخطوات التي تتبعها القنصلية الليبية بميلانو لتثقيف الجالية الليبية حول الإجراءات الطبية للوقاية من هذا الفيروس.