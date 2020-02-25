استنكر أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السادسة (سبها – الشاطئ) عدم قبول البعثة الأممية باللجنة المنتخبة من المجلس للمشاركة في مسار الحوار السياسي المعروف بلجنة 5+5.

وطالب النواب البالغ عددهم 6 النواب البعثة الأممية باحترام “قرار مجلس النواب بخصوص الوفد المشارك في حوار جنيف” داعين إلى تمثيل “إحدى عضوات مجلس النواب من فزان في حوار جنيف” وإسقاط مشاركة عبد الله عثمان “لأنه لا يمثل فزان ولا يحظى بتأييد سكانها الذين طالبوا باستبعاده نظرا لتحالفه مع جماعة الاخوان المسلمين ويراد استخدامه كمطية لهم لتحقيق أهدافهم السلطوية”.

وأكد الأعضاء في بيان لهم إنهم يستنكرون “ما تقوم به البعثة من إقصاء وعدم قبول اللجنة المنتخبة من مجلس النواب وتدخل البعثة في اختيار أعضاء بطريقة مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية مما يعد اعتداء صارخا على إرادة المجلس التي تمثل السيادة الليبية”.

وأشار النواب إلى “إغفال تمثيل المرأة في فزان” معتبرين أنه “تهميش لها ولدورها في العمل السياسي”.

واستنكر النواب اختيار “عبد الله عثمان عن فزان المقيم في طرابلس لتحديد مصير فزان عن طريق الإخوان المسلمين بصورة تثير الريبة” معتبرين أنها “مؤامرة جديدة تحاك ضد ليبيا عامة وفزان بصورة خاصة”.

ووقع على البيان النواب مصباح اوحيدة (عضو لجنة الحوار عن الدائرة)، محمد اجديد، أحمد ارحومة، علي السعيدي، خديجة الزروق،ـ فاطمة بوسعده.