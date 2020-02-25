رئيس لجنة 5+5 بالوفاق يكشف كواليس الجولة الثانية من الحوار العسكري

أكد آمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس اللجنة 5+5 المكلفة من قوات الوفاق احمد ابوشحمة أن محادثات الجولة الثانية من الحوار العسكري تركزت على انسحاب الجيش من العاصمة طرابلس.

وقال أبو شحمة بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن “ما ناقشته اللجنة مع البعثة حول وقف إطلاق النار يرتكز على ثابت واحد وهو انسحاب” الجيش وعودته إلى “ما قبل تاريخ 2019.4.1 وتامين عودة النازحين والمهجرين وعودة الحياة الطبيعية الى جنوب العاصمة”.

وأوضح أو شحمة أن “ما قدمته اللجنة إما أن يقبل حزمة واحدة وإما أن يرفض” وتابع “نحن لا نتحمل مسئولية الدماء الليبية التي تسيل من جراء تعنت ورفض الطرف الاخر”