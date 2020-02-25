اخبار ليبيا الان

رئيس لجنة 5+5 بالوفاق يكشف كواليس الجولة الثانية من الحوار العسكري

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد آمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس اللجنة 5+5 المكلفة من قوات الوفاق احمد ابوشحمة أن محادثات الجولة الثانية من الحوار العسكري تركزت على انسحاب الجيش من العاصمة طرابلس.

وقال أبو شحمة بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن “ما ناقشته اللجنة مع البعثة حول وقف إطلاق النار يرتكز على ثابت واحد وهو انسحاب” الجيش وعودته إلى “ما قبل تاريخ 2019.4.1 وتامين عودة النازحين والمهجرين وعودة الحياة الطبيعية الى جنوب العاصمة”.

وأوضح أو شحمة أن “ما قدمته اللجنة إما أن يقبل حزمة واحدة وإما أن يرفض” وتابع “نحن لا نتحمل مسئولية الدماء الليبية التي تسيل من جراء تعنت ورفض الطرف الاخر”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هتلر احتل باريس في غضون ثلاثه ساعات وكانت باريس في ذلك الوقت أكبر من طرابلس الأن فكيف يكون لمشيرنا حفتر وجيشه الوطني القوي المحترف المهني عدم الاقتراب من طرابلس قرابة سنه كامله وبمساندة دول كبرى ومعدات وتكنولوجيا وإعلام وضجيج غير مسبوق ما هي مشكلتهم ؟ كيف لميليشيات أن تهزم جيش والمسماري يقول إنه تاسع أقوى جيش في العالم! هذه مصيبه كيف بنطلعوا منها؟

    رد