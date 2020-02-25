بالاسماء.. نعمان بن عثمان يكشف عن هروب قيادات امنية رفيعة من طرابلس

كشف رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث “نعمان بن عثمان” عن هروب قيادات أمنية رفيعة من العاصمة طرابلس عقب الاحداث الاخيرة التي تشهدها.

وقال بن عثمان في تغريدات نشرها على موقع تويتر “أن عميد/ مبروك خلف، مستشار وزير داخلية حكومة الوفاق تمكن من الهروب خارج طرابلس بعد إختفاءه يوم الأمس، مضيفاً أنه “بعد البحث و التقصي و الأستدلال تم تحديد مكانه الحالي ، و هو مدينة ترهونة، و ذلك بعد وصول معلومات للمعني تفيد بانه مطلوب القبض عليه في قضية ( 2020/13 م.م.ع )”.

وأكد بن عثمان أن “العميد/ سالم السائح مدير أمن المنافذ بوزارة داخلية حكومة الوفاق تمكن من الفرار هذا اليوم بعد وصول معلومات له تفيد بأنه مطلوب في قضية (2020/13م.م.ع)، مشيراً إلى أنه بعد التقصي و الأستدلال تم التأكد بأن المعني متواجد حاليا بمدينة صبراته “.

وأضاف رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث أن العميد/ جمال الباشا نائب مدير الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، تمكن من الهروب، مشيراً إلى أنه مطلوب على ذمة قضية (2020/13م.م.ع )، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه حالياً في مدينة العجيلات ، حسب قوله.

وكانت مصادر مطلعة اكدت ان عدد من القيادات الامنية استطعت الفرار من العاصمة طرابلس، عقب قيام مجموعة مسلحة تابعة للقيادي “مصطفى قدور” بالقبض على عدد من ضباط الشرطة وحجزهم دون مصوغات قانونية، مؤكداً أنه تم القبض على العميد ناجي الزوبي و المقدم اكرم الراجحي و العقيد فوزي غيث.

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