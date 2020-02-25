بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مع وزير الصحة سعد عقوب اليوم الثلاثاء آخر الاستعدادات التي أجرتها الوزارة لمواجهة وباء كرونا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث تداعيات المرض وسرعة انتشاره عالميا.

وطالب الثني بالمزيد من الحيطة والحذر بكل المنافذ لضمان عدم تسلل الوباء للأراضي الليبية.

وأكد وزير الصحة خلو ليبيا من أية إصابات حتى الآن، مبينا أن أعمال الرصد تتم من خلال المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد.

وبحث الاجتماع، الإجراءات المتخذة إعلاميا للتوعية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التركيز على دور الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية في التوعية من خلال المساجد.

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع وصول بعض الأطقم الطبية المساعدة من مصر للعمل بمركز بنغازي الطبي، إضافة لمتابعة بعض الإجراءات المتخذة في القطاع في كل من الكفرة وتازربو.