المشري: لن نتراجع عن قرار تعليق المشاركة بحوار جنيف مالم يحصل تقدم بالمسار العسكري

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن قرار تعليق المشاركة في حوار جنيف جاء بإجماع الأعضاء ولا يوجد أي خلاف أو انشقاق بشأنه داخل المجلس.

المشري وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء أوضح أن عددا من السفارات الأجنبية طالبتهم بالتراجع عن قرار التعليق بحجة أنهم قد يصنفوا طرفاً معرقلاً أو يجري استبعادهم سياسياً.

وأكد رئيس مجلس الدولة الإستشاري أنهم لن يتراجعوا عن هذا القرار ما لم يحصل تقدم في المسار العسكري، وفق قوله.

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